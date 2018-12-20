Фото: altai-republic.ru
Выпускник Алтайского государственного медуниверситета Андрей Макин, долгое время работавший в Барнауле, стал министром здравоохранения Республики Алтай.
Соответствующий указ о назначении подписал глава Горного Алтая Александр Бердников.
Во время представления Андрея Макина коллегам региональный руководитель отметил: "Андрей Анатольевич, вы — большой специалист, не один год возглавляли Кош-Агачскую районную больницу. Я прошу коллег в ведомствах, в муниципальных образованиях поддержать это назначение и общими усилиями выстроить конструктивную работу на благо наших жителей".
Андрей Макин родился 31 октября 1963 года. В 1990 году окончил Алтайский государственный медицинский институт по специальности "лечебное дело". После окончания вуза в 1990 году он работал врачом-хирургом в больнице скорой медицинской помощи Барнаула, затем был заведующим хирургическим отделением городской клинической больницы № 1 города Барнаула. В начале 2015 года был назначен главным врачом Кош-Агачской районной больницы и занимал эту должность до декабря 2018 года.
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