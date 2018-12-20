Фото: barnaul.org
Компания "Евробус-плюс" в Барнауле может попасть под внеплановую проверку в связи с ДТП с участием автобуса, в результате которого пострадали 20 человек.
Как сообщили в пресс-центре городской администрации, гендиректор компании Павел Грехов (на фото) заверил, что ответственность предприятия перед пассажирами застрахована, а документы для получения пострадавшими страховых выплат будут своевременно подготовлены.
Водитель автобуса, которая попала в ДТП, в данный момент отстранена от работы до выяснения всех обстоятельств.
Для предотвращения подобных случаев в компании уже начали проводить внеплановые инструктажи с водителями. При этом, как заявил замначальника Южно-Сибирского межрегионального управления автодорожного надзора Станислав Ильин, в ближайшие дни в ООО "Евробус плюс" возможно проведение внеплановой проверки.
Замглавы города по дорожно-благоустроительному комплексу Анатолий Воронков, в свою очередь, подчеркнул, что компании "Евробус-плюс" нужно оказать необходимое содействие пострадавшим пассажирам.
Напомним, что авария с участием автобуса № 35 произошла накануне на площади Октября. Пострадали 20 человек, четверо из которых сейчас находятся в больнице.
Комментарии
это евробус давно пора закрыть, а водителей не допускать до вождения, постоянно несутся как сумасшедшие да еще и пешеходов не пропучсают часто
заплатить за проезд побольше... попасть в больницу... и там заплатить побольше
на кукан их всех и вертеть до сизого дыма
то, что будет проверка.... а как иначе, если люди пострадали?
а насчет закрыть? так на чем ездить будете? интересно послушать, кто из перевозчиков лучше Евробуса (и крупнее, автобусы лучше и т.п.), назовите его
35,20,19 маршруты, ни одного нормального водителя нет, одни отморозки
35,20,19 маршруты, ни одного нормального водителя нет, одни отморозки
ты еще с 17,57,60 сравни
Интересно почему не упоминается что в автобусе был перегруз, явно не 100 человек должно в нем быть по тех паспорту. По сути должен выплачивать деньги перевозчик а не страховая компания, т.к. водитель пердставитель своей организации допустил перегруз, а значит подверг жизни и здоровье пассажиров дополнительному риску, что в итоге и привело к большому количеству пострадавших. Про перегрузы перевозчики в курсе, но никто ничего не делает. Им можно, вы попробуйте в легковом автомобили провезти больше 6 человек Гаишники тут как тут, а вот автобусы не по их части, у них "крыша" команда сверху не трогать, даже маршрутки гоняли за проезд в них стоя, а автобусы нет, все же хотят уехать - правильно, так почему бы не делать рейсы раз в час, чтобы было рентабильней?
20.12.2018 13:46
Дмитрий
Страховая застраховала риски автоперевозчика? Застраховала.
За спасибо? Нет, за деньги. И довольно приличные деньги.
Пускай теперь платит.
Лучше дороги реагентами пусть обработают. На остановке возле Сити утром до автобуса хоть ползи на карачках - лед сплошной. И на пл.Октября в месте аварии все укатано до зеркального блеска. Спасибо огромное водителям, которые к тротуару близко подъезжают, там хоть можно кое-как в автобус забраться. Но у остановки их юзом тащит.
что хотите у этого перевозчика весь парк автобусов с евро помойки, там они своё отслужили теперь в нашу нищету их припёрли людей колечить.