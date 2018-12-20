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Барнаульский перевозчик рискует попасть под проверку из-за ДТП с автобусом

, ИА "Амител"
Глава предприятия заверил, что ответственность перед пассажирами застрахована

Фото: barnaul.org

Компания "Евробус-плюс" в Барнауле может попасть под внеплановую проверку в связи с ДТП с участием автобуса, в результате которого пострадали 20 человек.

Как сообщили в пресс-центре городской администрации, гендиректор компании Павел Грехов (на фото) заверил, что ответственность предприятия перед пассажирами застрахована, а документы для получения пострадавшими страховых выплат будут своевременно подготовлены.

Водитель автобуса, которая попала в ДТП, в данный момент отстранена от работы до выяснения всех обстоятельств.

Для предотвращения подобных случаев в компании уже начали проводить внеплановые инструктажи с водителями. При этом, как заявил замначальника Южно-Сибирского межрегионального управления автодорожного надзора Станислав Ильин, в ближайшие дни в ООО "Евробус плюс" возможно проведение внеплановой проверки.

Замглавы города по дорожно-благоустроительному комплексу Анатолий Воронков, в свою очередь, подчеркнул, что компании "Евробус-плюс" нужно оказать необходимое содействие пострадавшим пассажирам.

Напомним, что авария с участием автобуса № 35 произошла накануне на площади Октября. Пострадали 20 человек, четверо из которых сейчас находятся в больнице.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

20.12.2018 12:17
- гость -

это евробус давно пора закрыть, а водителей не допускать до вождения, постоянно несутся как сумасшедшие да еще и пешеходов не пропучсают часто

0  0
20.12.2018 12:24
- гость -

заплатить за проезд побольше... попасть в больницу... и там заплатить побольше

0  0
20.12.2018 12:28
- гость -

на кукан их всех и вертеть до сизого дыма

0  0
20.12.2018 13:16
- гость -

то, что будет проверка.... а как иначе, если люди пострадали?
а насчет закрыть? так на чем ездить будете? интересно послушать, кто из перевозчиков лучше Евробуса (и крупнее, автобусы лучше и т.п.), назовите его

0  0
20.12.2018 13:18
- гость -

35,20,19 маршруты, ни одного нормального водителя нет, одни отморозки

0  0
20.12.2018 13:21
- гость -

35,20,19 маршруты, ни одного нормального водителя нет, одни отморозки

ты еще с 17,57,60 сравни

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