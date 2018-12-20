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Пилотные участки с шумовой разметкой по оси на разделительных полосах появятся на отдельных федеральных трассах в России в следующем году. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на Росавтодор.
Подчеркивается, что подобную разметку нанесут на участках дорог, где нельзя поставить барьерное или тросовое ограждение. При ее пересечении машину начнет трясти, что предостережет автомобилиста от выезда на "встречку".
Газета пишет, что такую разметку будут тестировать на трассах М7 "Волга" в Республике Татарстан, Р-22 "Каспий" между Москвой и Волгоградом, в Уральском регионе на М5 "Урал", в Сибири — на Р-258 "Байкал" и Р-254 "Иртыш". При этом преимущественно подобной разметкой хотят оснащать трассы в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, где множество однополосных участков дорог и серпантинов.
До этого в целях повышения безопасности и снижения аварийности на дорогах Минтранс предложил регионам использовать желтую разметку для разделения встречных потоков движения, считая, что желтый цвет будет лучше привлекать внимание автомобилистов. В ГИБДД инициативу поддержали.
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