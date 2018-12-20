Фото: spaceflightinsider.com
Российский космонавт Сергей Прокопьев, европейский и американский астронавты Александр Герст и Серина Ауньён-Чэнселлор успешно вернулись на Землю с МКС. Они сели в казахстанской степи в спускаемой капсуле корабля "Союз МС-09", пишет РИА Новости.
"Есть посадка", — высветилась надпись на большом экране в главном зале Центра управления полетами, затем в ЦУП раздались аплодисменты сотрудников и присутствовавших гостей.
Агентство напоминает, что космонавты доставили на Землю улики для расследования причин появления "отверстия" в "Союзе". Это взятые при выходе россиян в космос образцы герметика, пластины микрометеоритной защиты и мазки с поверхности бытового отсека.
Из-за низкой облачности спасатели не сразу нашли место приземления капсулы. Аппарат с уликами хотят опечатать и перевезти в Королев — на предприятие-изготовитель — в Ракетно-космическую корпорацию "Энергия". Ориентировочно 21 декабря улики будут переданы следственным органам.
Также "Союз" привез с МКС напечатанные в космосе на российском 3D-биопринтере хрящевую ткань человека и щитовидную железу грызуна. Это первый такой эксперимент в истории, в проведении которого, как подчеркивают создатели биопринтера 3D Bioprinting Solutions, РФ опередила Штаты. Также это был первый коммерческий эксперимент на борту российского сегмента станции.
Комментарии
Зачем улики, заявлял же хлопчик, что это американцы просверлили, т.к. домой быстрее хотели!
Не домой, а в рай они быстрее хотели)