Фото: w-ip.ru
Движение по площади Свободы в центре Барнаула перекроют 20 декабря в связи с проведением открытого гарнизонного развода полицейских нарядов.
Как сообщили в пресс-центре городской администрации, проезд для всех видов транспорта будет перекрыт с 14:30 до 16:30 по проспекту Социалистическому, от улицы Пушкина до улицы Ползунова.
В этой связи движение автобусов будет организовано по следующим схемам:
- маршруты № 17, 73: …пр-кт Красноармейский – разворот на перекрестке с ул.Ползунова – пр-кт Красноармейский – пл.Спартака, в обратном направлении по маршрутам;
- маршрут № 55: …ул.Аванесова – пр-кт Красноармейский – ул.Ползунова – пр-кт Ленина, далее – по маршруту, в обратном направлении – по маршруту;
- маршруты № 109, 109оп: …пр-кт Ленина – ул.Пушкина – пр-кт Красноармейский – разворот на пересечении пр-кта Красноармейского с ул.Гоголя – пр-кт Красноармейский – ул.Аванесова, далее – по маршрутам, в обратном направлении – по маршрутам;
- маршруты № 57, 60: ЛДП "Спартак-2" – ул.Большая Олонская – пр-кт Социалистический – ул.Ползунова – пр-кт Красноармейский, далее – по маршрутам, в обратном направлении – по маршрутам;
- маршрут № 20: пл.Спартака – пр-кт Красноармейский – разворот на пересечении пр-кта Красноармейского с ул.Гоголя – пр-кт Красноармейский – ул.Ползунова – пр-кт Ленина, далее – по маршруту, в обратном направлении – по маршруту.
Комментарии