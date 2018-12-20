Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
27-я, последняя в этом году сессия Алтайского Законодательного собрания состоялась 20 декабря. Депутаты утвердили нового главного прокурора края, ужесточили правила проведения митингов, а также три народных избранника получили оплачиваемые должности.
И вот уже который раз подряд сессию посещает глава региона Виктор Томенко. Предыдущий губернатор Александр Карлин посещал сессии Заксобрания крайне редко.
Как прошла последняя в 2018 году сессия АКЗС, смотрите в нашем фоторепортаже.
Комментарии
отправте Романенку уже на пенсию, пусть у себя в огороде хихикает.
Вот богданыч попал, теперича его поливают - оказался наш отец не отцом, а ?!
Мужички все одинаковые. Скучают...
вот зачем нам столько паразитов?
о чём говорили/что обсуждали/решили никому не интересно? Амику респект!