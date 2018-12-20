Фото: peterburg.fishretail.ru
Роспотребнадзор в преддверии Нового года дал рекомендации по выбору качественной красной икры. Об этом пишет РИА Новости.
"Потребителям следует помнить о правилах выбора красной икры... внимательно прочитайте этикету, на ней должно быть написано название рыбы, из которой была изъята икра, дата изготовления и дата фасовки", — цитирует агентство текст сообщения.
На жестяной банке должны быть "выбиты" дата изготовления, слово "Икра", номер завода-изготовителя, смены, а также индекс рыбной промышленности "Р". На крышке не должно быть вмятин или вздутий, икра должна заполнять баночку полностью. Качественная икра мелкая, однородная, рассыпчатая и цельная, без пленок и трещин. У натуральных икринок есть ядро, они лопаются при слабом нажатии, искусственные — однородны, а их оболочка жестче.
Роспотребнадзор не рекомендует покупать красную икру с рук и в местах незаконной торговли, а также икру, в составе которой находятся пищевая добавка Е-239 (уротропин). "Разрешенными консервантами для икры остаются Е-200, Е-201, Е-202, Е-203, Е-211, Е-212, Е-213", — уточняют в ведомстве.
Также подчеркивается, что хранить икру нужно в холодильнике при температуре, которая указана на этикетке. "При соблюдении этих условий можно гарантировать качество продукта. В открытой жестяной банке лучше не хранить икру, рекомендуется переложить ее в чистую сухую стеклянную емкость", — заключили в Роспотребнадзоре.
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