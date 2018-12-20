Фото: i-news.org
Российские дипломаты в очередной раз посетили в американской тюрьме арестованную россиянку Марию Бутину и потребовали гуманного отношения к ней. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сообщение посольства.
Подчеркивается, что девушка до сих пор находится в одиночной камере в условиях полной изоляции. "Такой режим заключения применяется к ней уже более трех месяцев. Потребовали от администрации тюрьмы гуманного обращения с российской гражданкой и прекращения применения к ней неоправданно жестких мер содержания", — заявили дипломаты, подчеркнув, что они продолжают добиваться скорейшего освобождения россиянки.
Бутина, которую в Штатах обвиняют в работе иноагентом, пошла на сделку со следствием и отказалась от проведения судебного процесса. По версии обвинения, россиянка пыталась налаживать в Штатах связи с целью продвижения российско-американских отношений. Изначально ей грозило до 15 лет тюрьмы, но после сделки с судом — максимум пять лет.
Комментарии
А рашен дипломаты не хотят ли посетить какую нибудь ярославскую колонию?
Для англоязычного тем более говорящего на слэнге США американца
фамилия Путина и Бутина в произношении вообще не отличаются
Это как для нас китайские фамилии например Фэо Ю Чжень У и Фэо Юу Чжень У
хотя это будет 2 абсолютно разных человека
Бутину задержали по документам - из за ее фамилии
и приговор ей был определен задолго до ее задержания - пожизненное заключение
Шанс выйти -призрачный- у нее был пока она все отрицала
как только она сломалась - все шанс пропал
Ей теперь дадут на всю катушку и доломают окончательно
Какие заботливые, сначала в своей стране прекратите пытки, а потом других поучайте
Ей теперь дадут на всю катушку и доломают окончательно
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Да и правильно будет. Туда ей и дорога. Будет знать, как работать на путинских воров и нести "ценности" рюзскаго мира в цивилизованное общество.
Очевидно, что эти т.н. дипломаты сознательно топят девушку, ведь всему миру известно, что им на своих граждан наплевать, как внутри страны, так и за бугром особенно! Крайне невыгодно, что она на сделку пошла - теперича будет топить не только Торшина, но и хлопцев финансировавших ее деятельность...
Майор, то есть америкосы по таоему не отличают слово "put" от "but"?
Товарищ майор опять всё в чёрных красках раскрашивает )
Версия про паренька никак не проходит - они его обожают безмерно, ведь хлопец безвозмездно (!) вкладывает в экономику пиндостана триллионы!!!
Какой смешной местный вшивый тролльченок)
Это так забавно видеть как живущий в задрищенском Барнауле и живущий на копейки доходяга фапает на Штаты, и обсерает свою страну)
А ведь ты где-то промеж нас ходишь, где-нибудь в Марии Ра в очереди за дешёвым хавчиком стоишь, и давишься слюной от злости)
Это самое замечательное в твоем существовании)