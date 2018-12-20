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В Хабаровске пенсионерка нашла на улице сверток с 250 тысячами рублей и более 1,5 тысячи юаней (свыше 14,6 тысячи рублей) и отнесла его в полицию. Стражи порядка затем установили владельца денег и вернули их, пишет РИА Новости, ссылаясь на УТ МВД России по ДФО.
В сообщении уточняют, что 71-летняя хабаровчанка по дороге в магазин наступила на прозрачный сверток, подняла его и обнаружила, что внутри находится крупная сумма денег в разной валюте. Женщина оказалась пенсионером МВД.
После того, как она отнесла деньги в полицию, стражи порядка изучили записи с камер наблюдения и установили мужчину, который выронил сверток. Прибывший в дежурную часть горожанин рассказал, что сильно торопился в банк и не заметил, как деньги выпали. Он поблагодарил стражей порядка и пожелал здоровья пожилой женщине.
Комментарии
Вот молодец какой, "пожелал здоровья пожилой женщине" за то, что та честно вернула его деньги. Щедрый.