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Эксперты: хакеры могут перехватить SMS в 9 из 10 случаев

, ИА "Амител"
Злоумышленники могут купить в "подпольном" интернете подписку на получение и подделку чужих SMS

Фото: text-local.com

Около 78% мобильных сетей по всему миру пока уязвимы для хакеров, а перехват SMS возможен в 90% случаев. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на исследование Positive Technologies (специализируется в области информбезопасности).

По словам экспертов, несмотря на то, что мобильные операторы уделяют большое внимание кибербезопасности, все еще существуют особенности сетей, которые не могут обеспечить полную защиту абонентов и операторов. "На сегодняшний день остаётся существенным риск проведения мошеннических операций: уязвимы 78% сетей. А перехват SMS возможен в 9 из 10 случаев", — сообщают аналитики.

В компании отметили, что злоумышленники могут купить в "подпольном" интернете подписку на получение и подделку чужих SMS-сообщений в реальном времени за 20 долларов в месяц.

Также хакеры торгуют данными банковских карт. Пароли от различных учётных записей и данные карт занимают порядка 80% всей информации, продаваемой в "дарквебе". Средняя стоимость данных одной карты с балансом от нескольких сотен долларов равна всего 9 долларам. А SMS с одноразовым кодом для проведения платежа можно оперативно получить за 250 долларов.

Касательно атак через мобильные телефоны, они занимают около пятой части от всех атак на частные лица. Чаще всего они совершаются через приложения. Эксперты сообщают, что количество жертв подобных атак в ближайшие два-три года не сократится из-за низкой осведомленности обычных пользователей в вопросах кибербезопасности.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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