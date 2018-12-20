Житель Горно-Алтайска рядом с рестораном устроил стрельбу по людям

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Житель Горно-Алтайска, которого обвиняют в покушении на убийство двух человек, взят под стражу — по версии следствия, мужчина открыл стрельбу по группе людей.
Как сообщили в республиканском управлении СКР, в ночь с 15 на 16 декабря около часа ночи на улице Петра Сухова в районе здания клуба-ресторана "Рим" 36-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, произвел несколько выстрелов дробью из гладкоствольного ружья "Сайга-12" по группе из четырех человек, после чего с места происшествия скрылся.
В итоге двое мужчин были госпитализированы с ранениями нижних конечностей. Также была оказана помощь двум другим пострадавшим – 27-летнему жителю села Майма и 32-летнему жителю села Кош-Агач. Им госпитализация не потребовалась.
Вскоре злоумышленник был задержан. Его заключили под стражу. Обвиняемый пояснил, что он поссорился в увеселительном заведении с компанией ранее ему незнакомых молодых людей.
Затаив обиду и решив отомстить обидчикам, он съездил домой, откуда вернулся с зарегистрированным оружием, произвел около пяти выстрелов в группу молодых людей, вышедших из кафе на улицу. Обвиняемый ошибочно полагал, что это именно те граждане, с которыми у него накануне возник конфликт.
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