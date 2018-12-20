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Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин и форвард "Питтсбурга" Сидни Кросби устроили словесную перепалку на матче регулярного чемпионата НХЛ. Об этом пишет РИА Новости.
Встреча прошла накануне в Вашингтоне и закончилась победой гостей со счетом 2:1. На первой минуте игры форвард "Кэпиталз" Том Уилсон подрался с защитником "Питтсбурга" Джейми Олексяком, после чего Кросби и Овечкин, которые сидели на скамейках запасных, обменялись репликами.
Журналист официального сайта НХЛ Том Гулитти в Twitter-аккаунте рассказал, что Кросби сказал Овечкину: "Почему ты не дерешься с ним?". На это россиянин ответил: "Почему ты не дерешься со мной?".
Комментируя произошедшее, форвард "Питтсбурга" заявил, что Овечкин начал кричать на него "по какой-то причине". Кросби рассказал, что говорил с арбитром, а Овечкин почему-то решил вмешаться.
Комментарии
Девочка Сидни пожаловалась арбитру на Уилсона, и просила ему вместо двух минут дать 5 минут штрафа. Хнык-хнык...
А Ови предложил ему рот закрыть и перестать плакать.