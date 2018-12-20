Фото: трымава.рф
В Приморье Олег Кожемяко, одержавший победу на выборах в минувшие выходные, в четверг, 20 декабря, официально вступил в должность губернатора. Об этом пишет РБК, ссылаясь на корреспондента РИА Новости с церемонии инаугурации.
"Я хочу от всего сердца поблагодарить за поддержку, оказанную мне на выборах губернатора Приморского края", — заявил политик, отметив, что его штаб смог победить, несмотря на сложную ситуацию и сжатые сроки выборов.
Инаугурация проходила на сцене Мариинского театра во Владивостоке. После того, как председатель избиркома Татьяна Гладких огласила итоги повторных выборов главы региона, Кожемяко получил удостоверение губернатора и принес присягу.
Кожемяко набрал на выборах 61,88% голосов при явке около 40%.
Предыдущие выборы проходили в два тура — 9 и 16 сентября. Тогда кандидат от КПРФ Андрей Ищенко боролся с представителем партии "Единая Россия", врио губернатора региона Андреем Тарасенко. Итоги голосования аннулировали, поскольку избирком решил, что из-за выявленных нарушений определить победителя невозможно. Тарасенко отказался участвовать в повторных выборах, а Ищенко не допустил крайизбирком.
Комментарии
как же позорно власть его пропихнула. выборов в России нет