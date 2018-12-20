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Житель Горного Алтая предстанет перед судом по обвинению в совершении "пьяного" ДТП, в результате которого погиб водитель мотоцикла.
Как сообщили в республиканском МВД, 26-летний обвиняемый, в августе этого года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль автомобиля ВАЗ-21102.
"В ночное время мужчина двигался по автодороге Р-256 "Чуйский тракт" со стороны с. Курай в сторону села Кош-Агач. При выполнении маневра "поворот налево" водитель не уступил дорогу и допустил столкновение с мотоциклом Racer под управлением жителя села Кош-Агач, движущимся по соседней полосе во встречном направлении. В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда медиков", — уточняют обстоятельства аварии в полиции.
Молодому мужчине грозит от двух до семи лет лишения свободы.
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