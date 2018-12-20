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Сотрудники Госавтоинспекции будут сопровождать школьников на новогодние представления — барнаульских автомобилистов предупреждают о возможном затруднении дорожного движения.
Как отмечают в городской администрации, новогодние представления для учащихся первых-четвертых классов состоятся с 22 по 30 декабря.
"В этом году они будут организованы на базе пяти учреждений: Алтайского краевого театра драмы им. В.М. Шукшина, Алтайского государственного музыкального театра, ДК города Барнаула, а также дворцов культуры "Южный" и "Моторостроителей". Для безопасного подвоза групп школьников на представления Управление ГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю обеспечит сопровождение автобусов с детьми. Барнаульцев предупреждают: это может вызвать затруднение дорожного движения по улицам города, особенно 24-26 декабря, когда на всех пяти площадках пройдут по три представления в день. Для безопасной парковки сотрудники Госавтоинспекции ограничат въезд транспорта на территории, прилегающие к учреждениям культуры", — говорится в сообщении.
Также отмечается, что в местах проведения новогодних представлений помещения будут обследованы кинологами, будет организовано дежурство полицейских и представителей народной дружины, а также инспекторов пожнадзора, медицинских работников, педагогов.
Комментарии
что значит-потерпеть???? а у водителей нет детей, что ли??? не потерпеть, а проявить его (терпение)