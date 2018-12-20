Фото: пресс-служба Кремля
Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина стартовала 20 декабря — глава государства уже в 14-й раз проводит встречу с журналистами в таком формате.
Прямую трансляцию пресс-конференции осуществляют телеканалы "Россия-1", "Россия-24", Первый канал, НТВ.
В 2017 году пресс-конференция длилась 3 часа 42 минуты. За это время российский лидер успел ответить на 65 вопросов журналистов.
В 2016 году встреча длилась 3 часа 50 минут, за которые глава государства ответил на 62 вопроса.
Самой долгой была пресс-конференция 2008 года — она длилась 4 часа 40 минут. Тогда Владимир Путин ответил на 106 вопросов.
Комментарии
Подскажите где можно посмотреть на сие.
Без опозданий не может, с Трампом такого себе не позволяет...
сеанс зомбирования пенсионеров начался
Владимир Владимирович! Меня, как любого россиянина, особенно беспокоит два вопроса: обстановка в Сирии, и минские соглашения