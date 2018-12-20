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Половина граждан РФ не готовы тратить на новогодние подарки более 5 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на исследование холдинга "Ромир".
"Заметно снизилась средняя сумма, которую россияне рассчитывают потратить на презенты", — цитирует агентство исследование.
Три года назад средний бюджет на подарки был равен 6550 рублям, а в 2018-м — 5500 рублям. Значительно снизилась доля тех, кто намерен потратить более 5 тысяч рублей — с 39% в 2015 году до 25% в текущем.
При этом число тех, кто собирается потратить на подарки до 5 тысяч рублей, почти не изменилось — 50% в текущем году против 47% в 2015-м.
В то же время около 17% участников опроса еще не решили, будут ли вообще тратить деньги на подарки и сколько. Не собираются делать подарки 8% россиян.
Также сообщается, что 68% респондентов хотят встретить Новый год с семьей, 17% намерены праздновать в компании друзей.
В опросе участвовали 1500 россиян возрастом старше 18 лет.
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Это потому что "доходы растут"