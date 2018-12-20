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Путин: Россия достигнет рекордно низкого уровня безработицы

, ИА "Амител"
По итогам этого года этот показатель составит 4,8%

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции анонсировал достижение рекордно низкого уровня безработицы в стране по итогам 2018 года.

По словам главы государства, в 2017 году безработица составила 5,2%. И это был рекордно низкий уровень.

"В этом году безработица будет еще меньше", — подчеркнул Путин, отметив, что по итогам 2018-го показатель прогнозируется на уровне 4,8%.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

20.12.2018 16:26
- гость -

хватит врать!

0  0
20.12.2018 16:31
- гость -

сказочный.....

0  0
20.12.2018 16:32
- гость -

гы............
интересно. вот кто-нить хоть ему верит? хоть в чем?

0  0
20.12.2018 16:45
Пленный

ага за прожиточный минимум все работать будем

0  0
20.12.2018 16:48
Пионер

Дедушко старый, дедушко, что написали, то и читает

0  0
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