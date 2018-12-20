Путин: Россия достигнет рекордно низкого уровня безработицы

Фото: пресс-служба Кремля
Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции анонсировал достижение рекордно низкого уровня безработицы в стране по итогам 2018 года.
По словам главы государства, в 2017 году безработица составила 5,2%. И это был рекордно низкий уровень.
"В этом году безработица будет еще меньше", — подчеркнул Путин, отметив, что по итогам 2018-го показатель прогнозируется на уровне 4,8%.
Комментарии
хватит врать!
сказочный.....
гы............
интересно. вот кто-нить хоть ему верит? хоть в чем?
ага за прожиточный минимум все работать будем
Дедушко старый, дедушко, что написали, то и читает