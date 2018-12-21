Хотите сделать покупку в интернет-магазине, собрать посылку близкому человеку, переслать крупный корпоративный груз, чтобы он прибыл в Барнаул до Нового года? С каждым днем времени становится все меньше, а успеть до праздников нужно всем. Транспортная компания GTD сообщает о крайних сроках отправки посылок в 2018 году. Соблюдая их, вы гарантированно получите все подарки точно в срок.
Так, если вы планируете отправить груз из Санкт-Петербурга, Краснодара и Нижнего Новгорода, это необходимо сделать до 22 декабря. Крайняя пересылка из Москвы и Ростова-на-Дону должна быть запланирована 23 декабря, из Казани — 25 декабря. Если посылка из Екатеринбурга, то ее можно отправить 26-27 декабря, а из Новосибирска — 29 декабря.
Несмотря на пиковое время работы, в GTD заверяют, что качество доставки нисколько не пострадает, к большим нагрузкам все готовы. Недавно в транспортной компании внедрили инновационную логистическую систему "ГРУЗОПРОВОД". По новой схеме доставка осуществляется не одним водителем-дальнобойщиком, а несколькими профессионалами. Они работают на коротких маршрутах и передают друг другу прицепы на перегрузочных станциях. Посылки не останавливаются в пути на отдых водителя, а без промедления движутся к своим адресатам. Весь процесс контролируется IT-технологиями — например, всегда известно местонахождение фуры. Поэтому доставка работает как часы.
Также технические специалисты разработали для компании GTD ценного сотрудника — робота Макса. Он информирует клиентов о доставке посылок, сообщает адреса и часы работы представительств. Живые операторы колл-центра также остаются на связи, а отследить перемещение посылки можно по номеру заказа на сайте GTD.
И самое главное — в GTD позаботились о том, чтобы клиенты забирали посылки на терминалах без очередей. Все-таки, получая в руки долгожданные предпраздничные посылки, важно еще и сохранить новогоднее настроение!
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