"Женщина глазами завораживает": Валерий Покорняк о "Мисс Granmulino"

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Очередной конкурс красоты "Мисс Granmulino" состоится 22 декабря в кофейне GranMulino и ресторане Vienne Lion (пр. Социалистический, 71). С этой осени мероприятие проводится каждый месяц. Его победительница вместе с другими финалистками следующих этапов поборется за главный приз — двухнедельный отдых в Италии. Amic.ru поговорил с генеральным директором холдинга "АЛТАН" Валерием Покорняком, который придумал этот конкурс красоты 16 лет назад.

— Расскажите, что заставляет вас в 16-ый раз организовывать конкурс "Мисс Granmulino" и что особенного будет в этом году?

— Заставляет красота. В свое время наш праздник произвел фурор в городе. Мы считаем, что подобных мероприятий в городе должно быть как можно больше. Наша компания уже давно работает с Италией, и если вы приедете в эту страну, то узнаете, что даже в самом небольшом городе каждую неделю проходит какой-то праздник. При этом город может быть меньше нашего Алейска. В Европе везде так, потому что конкуренция высокая, и каждый город начинает бороться за туристов, хотя его население может быть 2-3 тысячи человек. Понятно, что активность приходится на летний период, но и в "холодных" Финляндии или Канаде происходит то же самое. Я считаю, что федеральных праздников у нас много, а городских и местных, которые создаются различными компаниями, недостаточно. Мне понравилась концепция мэра Москвы Сергея Собянина, который считает, что в городе праздники должны проходить еженедельно. Именно поэтому мы наш конкурс красоты и проводим.

— А что произошло в вашей жизни в 2002 году, что вы захотели провести именно конкурс красоты, а не какой-нибудь чемпионат по поеданию макарон?

— Кстати, такие соревнования мы тоже проводим на фестивалях. Конкурс красоты в Сибири мы провели еще в советское время в 1989 году. Здорово, когда приходят красивые и амбициозные девушки, которые хотят себя показать. У нас вообще в стране исторически так устроено, что женщины занимают ведущее положение. В отличие от мужчин они более амбициозны, сильны и стрессоустойчивы. Они любят и умеют и себя показать, и на других посмотреть. А мы пропагандируем нашу культуру, макароны и кофейню Granmulino. В итоге получается веселый, интересный, красивый праздник.

— Будет ли в этом году отличаться конкурс от предыдущих?

— Мы впервые проводим конкурс как сериал. Раньше такое мероприятие было раз в год в конце июня, начале июля и, как правило, совпадало с днем рождения нашей компании. Сейчас мы каждый месяц выбираем победительницу. Уже прошли конкурсы "Мисс октябрь", "Мисс ноябрь", 22 декабря будет проходить "Мисс декабрь", и так до июня 2019 года. Потом все девушки, которые стали победителями, будут сражаться в финальной битве. На кону стоят серьезные подарки — главный из них путешествие в Италию. Ставки растут, спонсоров с каждым разом становится все больше и больше. Если перевести все призы в денежно-эквивалентную массу, то за победу наша участница может получить до 180 тысяч рублей. Финал состоится в июле, я уверен, что будет интересно, зрелищно и красиво.

— А почему поездка именно в Италию? Вы ее большой поклонник или дело в макаронах?

— Я обязан быть большим поклонником Италии. Эта страна прекрасна в любое время года, как наш Горный Алтай. Мы рассматриваем, что победительница сможет посетить не менее 4 городов. Это будет именно тур по Италии, возможность посетить ее север, прежде всего Флоренцию, Верону, Милан. Конечно, такое путешествие будет незабываемым.

— Идеал красоты менялся в разные года, но именно конкурсы красоты лучше всего отражают тенденции. Какие девушки сейчас ценятся, считаются красивыми?

— Некрасивых девушек или женщин не бывает. Каждая женщина самобытна и уникальна. Тем более что сейчас существует очень много инструментов, чтобы усилить красоту. И это не только правильная парфюмерия и осанка. В первую очередь, должна быть хорошая улыбка и легкий оптимизм, должны гореть глаза. Иногда мужчины говорят: "Женщина глазами завораживает". И это правда. Форматы 90-60-90 мы разрушаем, поскольку в конкурсах зачастую выигрывают абсолютно разные девушки, не всегда модельных форм. Для меня, в первую очередь, девушка должна быть очень самобытной, в ней должна быть своя изюминка, своя форма, тело и содержание. По содержанию девушки бывают разные: мягкие, нежные, агрессивные, они сами подбирают свой антураж.

— А вы уделяете внимание заданиям, связанным с внутренним миром девушек, с их интеллектом?

— Последняя неделя перед конкурсом проходит не только в тренировках ходьбы по подиуму, занятиях с хореографами. Впервые мы проводим квест на знание вопросов, проводим мастер-класс по кулинарии. Некоторые девушки с трудом понимают, что не так просто испечь пиццу. Многие готовят ее в первый раз.

— Можете рассказать про тех, кто помогает организовывать конкурс?

— Без партнеров сделать конкурс было бы невозможно. Мы благодарны "FM-продакшн", "Новому радио", "Barnaul22", Amic, компаниям "Алтайвитамины", "Алтайский лен", "Алтайский букет". Сейчас появляются и другие партнеры, для которых это тоже интересное мероприятие. С нашими партнерами мы пытаемся сделать праздник более веселым, ведь он несет немалые затраты.

— Если не секрет, насколько дорого организовывать подобные конкурсы каждый месяц?

— Недешево, но в связи с тем, что есть партнеры, они компенсируют дислокацию, и мы не арендуем помещение, а делаем это у себя, поэтому становится чуть дешевле.

— Кто участвует в ваших конкурсах? Это просто красивые девушки-студентки или те, кто занимается модельным бизнесом профессионально?

— Каждый раз все по-разному. В октябре победу, например, одержала мама, которая год назад родила ребенка. Более того, она раньше в подобных конкурсах не участвовала. Мы считаем, что это важно, потому что к нам приходят не только школьницы и студентки, а люди, у которых есть семья и дети. Однако основная масса — это модели, которые занимаются профессионально танцами, фитнесом. Каждый раз наши партнеры предоставляют нам дизайнерскую одежду алтайских дизайнеров. Она очень красивая и разнообразная. Я был удивлен, насколько люди делают хорошие вещи. Конечно, есть и массовая одежда, одежда известных брендов. В анкетах, которые девушки заполняют для участия в конкурсе красоты, они пишут, что приходят, чтобы проявить себя. Есть хорошая итальянская поговорка: "Чтобы попробовать вино — нужно его отпить".

— Вы следите за судьбами девушек, которые побеждали на конкурсах в разные годы? Чем они занимаются?

— Вы мне подсказали хорошую идею. Я могу сказать, что большая часть наших победительниц стали успешными в бизнесе и жизни. Многие, конечно, уже вышли замуж и живут в Барнауле. Некоторые покинули наш город и даже страну, работая за рубежом. В принципе, хорошая идея — выяснить их судьбу.

— Что самое главное для красивой девушки?

— Повторюсь, важна осанка. Девушки-балерины, участвующие в наших конкурсах, — просто загляденье. С моей точки зрения, форма женщины, полненькая она или худенькая, — это вторично. При этом она должна заниматься спортом, фитнесом. Модельный бизнес в какой-то мере помогает справиться с теми неприятностями, которые есть в жизни человека. Сейчас стереотипы размываются, что девушки должны быть обязательно худенькими. Население планеты с каждым годом полнеет, в этом плане США нам диктует моду. Человечество набирает вес, и от этого никуда не деться, поэтому за осанкой нужно следить. В университете со мной училась полненькая девушка. У нас был большой поток — около 120 человек. Несмотря на свою полноту, она могла так подобрать одежду и быть настолько изящной, что отбоя от мужчин у нее не было. Был некий внутренний оптимизм, уверенность, некий женский магнетизм.

— Вы сказали, что девушки приходят проявить себя. А почему конкурсы красоты интересны людям, которые ничего не знают об участницах, не являются родственниками, мужьями или парнями?

— Потому что такие конкурсы — настоящий спектакль, который создается прямо у вас на глазах, все участницы на расстоянии метра от зрителей. Вы, сами того не замечая, становитесь частью этого красивого представления, идущего по определенному сценарию. Во-вторых, наш конкурс единственный в Сибири, где вы являетесь не только зрителем, но и членом жюри, потому что 50% голосов отдают именно они. Уже лет 10-12 у нас есть и профессиональное жюри, но мы учитываем мнение каждого зрителя. Это интересное мероприятие, всегда много музыки, красивых лиц и эмоций, мы подбираем хороших певцов, музыкантов, приезжают интересные гости, крупные политики, бизнесмены.

— Насколько для вас сибирские девушки выделяются на фоне остальных?

— Если посмотреть на географию продаж наших макарон, то этот территория от Хабаровска до Калининграда. У нас полтора миллиона покупателей в месяц. Конечно, все города мы проехать не смогли, но я бывал во многих городах страны и могу сказать, что в Сибири девушки очень красивые. Это связано со смешением крови и ссылками в царское время. У нас в Сибири проживает более ста национальностей. Поэтому кровосмешение дает и силу, и энергетику. Единственное, нужно сказать о том, что в наших северных условиях девушкам нужно больше заниматься спортом, чтобы держать себя в форме. Нужно больше разного спорта: танцев, фигурного катания, лыж. Для себя я выделяю три города, где живут самые красивые девушки: это, конечно, Барнаул, на втором месте Алма-Ата (там проживали мои две бабушки, и все лето я проводил в этом городе на юге Казахстана), а замыкает тройку город Саратов. Я думаю, что в нашей стране в любом городе есть женщины, которые, как в знаменитом стихотворении: "И коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет".

— Предлагали ли вам когда-нибудь победу взамен на деньги или эскорт? Часто говорят, что конкурсы красоты куплены.

— У нас такого не может произойти, поскольку от жюри зависит не все. 50% голосов отдают сами зрители, что немаловажно. Я открою вам тайну, что я тоже, как зритель, своим голосом пользуюсь в этих конкурсах. Только два раза из 15-ти мой выбор совпал с наградой и решением жюри.

— Неужели у вас никогда такого не было, когда вам безумно нравится какая-то девушка, и вы продвигаете ее и делаете все, чтобы корона досталась именно ей?

— Я в прошлом спортсмен, поэтому для меня теряется смысл всех конкурсов при таких коррупционных вещах. Представьте, начинается чемпионатмира по футболу, и мы заранее знаем, что выиграют бразильцы. Мы будем тогда его смотреть? Нет. Чемпионат мира в России показал нам такой спектакль. Вся договоренность, коррупция, она отвратительна, скажу честно. Я ее не приемлю по сути своей, как и монополизм, который как раковая опухоль. Любая договоренность отвратительна по определению.

— Были ли случаи, когда девушка не выигрывала, но снова пробовала свои шансы?

— У нас было три подобных случая, когда девушка в первый раз проигрывала, а в следующей попытке корона красавицы доставалась именно ей. Это говорит о том, что они провели работу над ошибками. Во второй раз они становились раскрепощеннее и тем самым интереснее зрителям, которые за них и голосовали.

— А нет страха, если каждый месяц проводить конкурс красоты, то барнаульцам это может наскучить?

— А вам приедается каждый день слушать погоду или смотреть сериал? Более того, многие подсаживаются на ту же "Игру престолов" и с нетерпением считают часы, чтобы посмотреть новый эпизод. Люди не устают завтракать, заниматься спортом. Если некоторые вещи вам доставляют радость, пользу, то лучше это делать чаще. Если бы мы могли это сделать, то проводили бы конкурс еженедельно, но для этого нам не хватало участниц. Если мы будем делать их неординарными, самобытными, интересными, с какой-то изюминкой, то жителям города они никогда не наскучат.

- Какой оптимальный возраст девушки, чтобы участвовать в конкурсах красоты? Знаю, что многие выступают против того, чтобы это делали несовершеннолетние.

— "Мисс ноябрь" стала 17-летняя девушка. При этом она занималась спортом 8 лет. Сегодня детский спорт развит, у нас олимпийскими чемпионками по фигурному катанию или спортивной гимнастике становятся в 14-16 лет. По моему мнению, женщина раскрывается после 25 лет, но если послушать мадам Коко, то она говорила, что женщины начинают себя чувствовать женщинами после 35 лет, и ей нужно больше доверять. Уверен, что все индивидуально. Женщины формируются быстрее, чем мужчины. У них другая физиология, воспитание, культура. Французы очень хорошо выражаются на этот счет. По их мнению, женщина в любом возрасте красива. Впрочем, как и мужчины. Все зависит от нас самих, как мы следим за своим телом. Может быть, скоро будут конкурсы, где будут участвовать и 60-летние дамы.

— Учитывая пенсионную реформу, все возможно.

— Да, люди живут за границей, и в 70 лет жизнь для них не заканчивается. Посмотрите на администрацию президента США Дональда Трампа. Там самому молодому сотруднику Белого дома 72-73 года. Мы стареем, но жизнь продолжается, поэтому не случайно открываются спортивные залы, ориентированные для людей более старшего возраста.

— Не приходили ли ваши друзья-бизнесмены и не говорили ли: "Слушай, надо мне красивую жену. Давай я приду на конкурс красоты, как на смотрины"?

— Конкретно таких заявок не поступало. Мужчины, они же скованы, понимаете. В голове у них рождаются такие мысли, чтобы познакомиться с красивой дамой, но они на это так потом и не решаются. Я вообще считаю, нужно запускать массово такие программы, как "Знакомство вслепую", как это сделано в Америке или в Европе. А где еще знакомиться? В интернете? Ни пригласить, ни угостить, ни посидеть. Общения стало гораздо меньше, и от этого страдают мужчины. Они и так сами по себе закомплексованы, а когда женщина с ними встречается, то не знают, о чем с ней говорить. Все старо как мир, важны душа, дух и тело. Тело — это хорошо, но если душа у человека какая-то не такая, то, скорее всего, ничего не будет у него хорошего. Если нет духа — не появляется энергетики у человека. Наш конкурс, наверное, легкий элемент этого триединства. И душа должна быть на месте, и о теле необходимо заботиться, и о духе не забывать.