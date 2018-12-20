Фото: пресс-служба Кремля
Россия должна выйти в "другую лигу экономик", заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции 20 декабря.
Говоря о необходимости прорыва для страны, глава государства подчеркнул: "Нам нужно войти в другую лигу экономик, занять пятое место по объему экономики. Думаю, мы сделаем это".
По словам президента, экономика страны должна получить новое качество.
Комментарии
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