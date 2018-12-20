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Просто так раздать деньги: Путин "защитил" свои нацпроекты

, ИА "Амител"
Президента спросили, реально ли исполнить амбициозные национальные проекты

Национальные проекты исполнить можно и нужно, это поможет стране сделать прорыв. Об этом Владимир Путин сказал на ежегодной большой пресс-конференции в четверг, 20 декабря.

"Нам нужен прорыв, нужно прыгнуть в новый технологический уклад, без этого нет будущего. Как это сделать? Просто так раздать деньги, и всё? Мы весь 2017 год формулировали задачи и искали ресурсы. На нацпроекты будет выделено 20,8 трлн рублей, плюс 6,5 трлн на развитие инфраструктуры", — сказал президент.

Владимир Путин признал, что вопросы по контролю над исполнением действительно есть, есть проблемы. Но регионы должны быть настроены на исполнение нацпроектов.

"Если кто-то чувствует, что не в состоянии, то пусть освободит место для тех, кто готов работать. Но я таких не вижу", — добавил руководитель страны.

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Читайте также в сюжете: Большая пресс-конференция Владимира Путина-2018
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

20.12.2018 16:47
- гость -

успехи путина :
Федеральная служба государственной статистики (Росстат): За период с 2000 по 2012 год в России сократилось число больниц - с 10,7 тыс. до 6,2 тыс., а поликлиник - с 21,3 тыс. до 16,5 тыс. Сократилось и число больничных коек - на 19%. В частности с 2000-го до 2015 года количество больничных коек для беременных уменьшилось почти на четверть. С 2000 по 2016 год количество школ в России сократилось на 25500 школ.(37%!). При Путине уничтожили с 2000 по 2012 год - 7000 детских садов и их количество продолжает сокращаться. По данным Минтранса РФ нормативным требованиям соответствуют лишь около 39% автомобильных дорог федерального значения. Реальная протяженность автодорог с твердым покрытием в РФ сократилась на 155 тыс. км. Каждый девятый мост в России — деревянный. За последние 15 лет общая протяженность мостов в России сократилась примерно на 30%. Даже в «лихие 90-е годы» в стране в среднем вводилось в строй около 6,1 тысячи километров дорог с твердым покрытием (1992&#8722;2000 годы). В 2001—2009 годах — уже лишь 2,85 тысячи километров. При этом такие темпы строительства, если верить Росстату, не покрывают даже выбытия дорог из этой категории.
С 2000 года было уничтожено более 78 000 промышленных предприятий, заводов, фабрик.
Естественная убыль населения в 2018 году в РФ стала такой сильной, что перекрыла миграционный приток в страну — и население России за 7 мес. 2018 года сократилось на 92 тыс.чел.
Такие данные обнародовал Росстат.

0  0
20.12.2018 16:50
- гость -



"На свете существует множество всяких слов, но самые опасные из них — это слова прямые, настоящие. Никогда не нужно настоящих слов говорить, потому что из-за них изъяны выглядывают. А ты пустопорожнее слово возьми и начинай им кружить. И кружи, и кружи; и с одной стороны загляни и с другой забеги; умей «к сожалению, сознаться» и в то же время не ослабеваючи уповай; сошлись на дух времени, но не упускай из вида и разнузданности страстей. Тогда изъяны стушуются сами собой, а останется одна воблушкина правда. Та вожделенная правда, которая помогает нынешний день пережить, а об завтрашнем — не загадывать."


М.Е. Салтыков-Щедрин "Вяленая вобла"

0  0
20.12.2018 17:16
- гость -


20.12.2018 17:14
- гость -


прямо чувствуется обида, что к кормушке и близко не подпущен оказался.

0  0
20.12.2018 17:22
- гость -

16.47
что то с дорогами вы явно напутали.
Сейчас дороги гораздо лучше чем в 90-е и 2000-е были.

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