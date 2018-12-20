Путин пообещал поддержку новосибирскому проекту "Академгородок 2.0"

Фото: пресс-служба Кремля
Масштабный проект "Академгородок 2.0", направленный на развитие науки в Новосибирске и Сибири в целом, будет реализован и получит поддержку федерального центра, заявил в ходе пресс-конференции президент России Владимир Путин.
Отвечая на вопрос о том, не разобьются ли надежды ученых о быт, глава государства отметил: "Не хотелось бы".
Говоря о том, что реализация проекта "Академгородок 2.0" предполагает строительство новых научных центров и развитие уже работающих, Путин подчеркнул, что федеральный центр внимательно проследит за тем, чтобы для ученых были созданы и необходимые социальные условия в части обеспечения жильем, социальной инфраструктурой и так далее.
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