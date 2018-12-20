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В ГИБДД хотят ввести повторную сдачу "теории" для автомобилистов при замене водительских прав. Об этом пишет "Коммерсантъ".
По словам начальника Госавтоинспекции Михаила Черникова, вероятно, тест будет добровольным, а экзаменующимся будут полагаться привилегии — например, скидки при покупке полиса ОСАГО. При этом Черников подчеркнул, что идея проверки знаний ПДД раз в десять лет требует изучения.
Агентство напоминает, что вопрос о повторной сдаче "теории" поднимался не раз. Так, Союз автошкол заявлял, что за десять лет большинство пунктов правил дорожного движения изменилось, и водителей нужно проэкзаменовать повторно. Кроме того, по словам экспертов, многие получили права еще в то время, когда контроль за автошколами не был настолько серьезным.
Комментарии
Пошел добровольно сдавать, не сдал, права не продлили)
Сначала пусть сдадут экзамен на знание законов те, кто их придумывает.
Я за пересдачу. Только так можно снизить количество "водятлов" на дорогах.