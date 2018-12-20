Фото: пресс-служба Кремля
Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что не считает чем-то особенным победу на губернаторских выборах кандидатов от оппозиционных партий.
Обращаясь к вопросу о том, что в ряде регионов страны недавно губернаторские посты заняли представители КПРФ и ЛДПР, он подчеркнул, что в ближайшее время проведет встречу с этими главами регионов.
Развеивая опасения относительно того, что представители оппозиционных партий рискуют получить предвзятое отношение со стороны федерального центра, Путин подчеркнул, что готов "только помогать" избранным руководителям субъектов страны.
Также он отметил, что в победе оппозиционных кандидатов не видит ничего особенного, поскольку такие прецеденты неоднократно имели место.
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