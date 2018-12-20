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Эксперты Всероссийского союза потребителей "Росконтроль" изучили 112 образцов разных брендов и сортов сыра. Поддельными признали 40 образцов от 13 производителей, передает "360".
Отличить фальсификат от настоящего сыра несложно: обычно в нем содержится растительный или животный жир вместо молочного. Во время исследования ряд образцов показали жирность менее 1%: данный сыр нельзя назвать даже сырным продуктом.
Поддельными оказались образцы от 13 производителей: FreshFoods, "СДМ", "Карат", "Порховский", "Брасовские сыры", "Мелодия вкуса", "Сыродел", "Добрый сыровар", "Столица молока", "Сыр Стародубский", "Данковский молочный завод", "Переславский сыродельный завод" и "Каменский маслосыркомбинат". По итогам экспертного исследования 53 образца попали в черный список "Росконтроля".
По словам главы экспертного направления "Росконтроля" Андрея Мосова, покупателей не только обманывают, продавая им дешевый суррогат под видом сыра, но и подвергают их здоровье риску.
Эксперты также смогли найти и такие образцы, которые можно покупать и употреблять без риска для здоровья. В список рекомендованных ведомством сыров попали 24 образца: сыры "Российский" от Vali, "Сербская брынза", "А ла Каймак" и "Сырко" от "Млекара Шабац", "Львиное сердце" и "Топленое молочко" от бренда "Радость вкуса", "Гауда" и "Плавленый с ветчиной" от "Сыробогатова", "Маасдам" и "Гауда" от "Золота Европы", а также "Маасдам" от "Кабош".
Комментарии
алтайских среди рекомендованных не попалось((
"Эксперты также смогли найти и такие образцы, которые можно покупать и употреблять без риска для здоровья. ", а алтайских производителей в их списке нет. Либо автор писал который не представляет интересы Алтайского края