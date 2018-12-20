Фото: пресс-служба Кремля
Реставрация социализма в России невозможна, считает президент России Владимир Путин. Об этом он заявил в ходе большой пресс-конференции, отвечая на прямой вопрос.
"Невозможна. Глубинные изменения в обществе говорят о том, что реставрация социализма невозможна", — сказал глава государства.
При этом он добавил, что некоторые элементы социализма в обществе могут установиться.
"Справедливое распределение ресурсов, справедливое отношение к людям, выстраивание политики государства на то, чтобы снизить число людей, которые живут за чертой бедности, обеспечить большинство людей услугами здравоохранения и образования. Мы такую политику и проводим сейчас", — резюмировал президент.
Комментарии
Ничего нет вечного на земле
Ещё как возможна, и обязательно будет.
Справедливое распределение ресурсов, справедливое отношение к людям, выстраивание политики государства на то, чтобы снизить число людей, которые живут за чертой бедности, обеспечить большинство людей услугами здравоохранения и образования. Мы такую политику и проводим сейчас", — резюмировал президент.
правда?
а это большинство наверное живет до уральских гор?
Славгородский - добросовестно заблуждается!
Так можно никого не спросив перейти к рабовладельческому строю, сейчас мы в феодализме.