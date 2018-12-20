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Барнаульская прокуратура проводит проверку по факту ДТП с участием автобуса на площади Октября. Об этом пишет пресс-служба ведомства.
По факту аварии, которая произошла 19 декабря, в отношении органа местного самоуправления организована проверка. В ходе нее прокуроры дадут оценку исполнению законодательства при осуществлении полномочий по содержанию улично-дорожной сети.
Кроме этого, проверка проводится в отношении перевозчика.
Напомним, ДТП произошло около 17:26. 35 маршрутный автобус врезался в столб, в результате чего пострадали 20 пассажиров, в том числе два ребенка. Семь человек были госпитализированы.
Принятие процессуального решения по факту аварии находится на контроле в прокуратуре Барнаула, сообщают в пресс-службе.
Кроме этого, ДТП взял на особый контроль мэр города Сергей Дугин.
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