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"Мне трудно одному": власти края обсудили неосвоение федеральных денег

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Виктор Томенко разбирался, почему в регионе не успевают вовремя завершить десятки строек

Фото: правительство Алтайского края

Проект Краевой адресной инвестиционной программы на 2019 год обсудили на заседании правительства Алтайского края, которое провел Виктор Томенко. Заседание длилось почти 3 часа, и на нем был затронут ряд серьезных проблем, которые фактически раньше не подвергались широкой огласке со стороны чиновников.

Как сообщил зампред правительства региона Павел Дитятев, адресная инвестиционная программа Алтайского края текущего года выполнена на 76%. Многие муниципалитеты просто не могут полностью освоить федеральные деньги, не успевают подготовить специальные документы. Мешают работе и подрядчики, которые после победы на аукционах не могут составить нормальную проектно-сметную документацию.

"Основные причины невыполнения программы связаны со сдвижкой на подготовительных этапах — это составление проектно-сметной документации, прохождение конкурсных работ, а также непосредственно при проведении строительных работ на объектах", — сказал Павел Дитятев.

Что касается следующего года, то Алтайский край направит на реализацию адресной инвестиционной программы 2019 года с учетом федерального финансирования 8,8 млрд рублей. Причем 5,5 миллиардов — из краевого бюджета. В целом по итогам выполнения КАИП 2019 года из 228 проектов и мероприятий планируется завершить реализацию 150. При подготовке проекта в приоритетном порядке предусмотрены средства на пусковые объекты и стройки с высокой степенью готовности: расходы на завершение (продолжение) ранее начатых работ запланированы в размере 3 млрд. 670,4 млн. рублей, или 64% от общего объема.

Более 40% будут направлены на создание и обновление объектов образования. В частности, запланировано строительство трех школ и более 20 детских садов. Планируется также продолжение реконструкции краевого противотуберкулезного диспансера и краевого художественного музея в Барнауле.

Однако члены правительства откровенно рассказали губернатору, что не могут освоить полностью все федеральные деньги. Прежде всего из-за срывов сроков по подготовке проектно-сметных документаций. Так, министр здравоохранения края Дмитрий Попов сообщил, что ведомство сталкивается с проблемой невыполнения условий госконтракта со стороны застройщиков, несмотря на угрозу разрыва договора.

"Мы стремимся быстрее освоить бюджетные средства, но мы должны быть жесткими, компетентными заказчиками", — моментально отреагировал господин Томенко. По его словам, нужно вносить в "черные списки" подрядчиков, которые выиграли торги, взяли на себя обязательства, но не выполнили их.

Губернатор поинтересовался у Дмитрия Попова, сколько подрядчиков в 2018 году было внесено в такой список, но не услышал ответа.

"Я подозреваю, что ни одного. Но это не должно быть системой", — сказал Томенко и посоветовал Дмитрию Попову узнать у вице-премьера Ирины Долговой, которая ранее руководила ведомством, составляли ли "черные списки" вообще. Судя по взгляду Ирины Долговой, вряд ли.

Помимо всего прочего, губернатор предложил госзаказчикам наладить совместную работу с Алтайским краевым управлением ФАС по формированию черного списка подрядчиков.

Самым эмоциональным выступлением на заседании можно считать предложение министра сельского хозяйства Александра Чеботаева, который предложил включить тему "газификации" в КАИП. Из-за срывов сроков по документациям и экспертизам Алтайский край не может освоить федеральные деньги для газификации районов. Строители "уперлись" в дом и не могут сдвинуться с места с осени.

"У нас проблемы с проектно-сметными документациями, что мы не можем заранее составить ее. Поэтому "впрыгиваем" для участия в марте-апреле. Конкурсы у нас проходят в июле, в октябре начинаем героически осваивать федеральные деньги. В этом году героически доосваивались, что по газификации Ребрихи есть вероятность вернуть обратно деньги. Моего контроля не хватает, поэтому я прошу данную тему включить в Краевую адресную инвестиционную программу", — сказал Александр Чеботаев.

Виктор Томенко отметил, что газификация проходит по другой программе. Однако глава Минсельхоза добавил, что ему еще этим летом нужно было представить предварительное соглашение в федеральное ведомство по газификации. В документах уже должна быть одобренная экспертиза, а его до сих пор нет.

"Мне 20 января ехать в Москву, а у меня нет экспертизы ни по одному объекту. Что мне делать, отказываться от денег? По Ребрихе ситуация с проектно-сметной документацией вообще ужасная. У нас там то пустая скважина, или как ГРП-11, уперлись в дом и дальше строить не могут", — продолжил министр, предложил заранее проводить конкурсы и составлять документации, чтобы заранее быть готовыми к освоению федеральных средств. Виктор Томенко поинтересовался, зачем тему "газификации" включать в КАИП.

"Виктор Петрович, мне трудно одному с ней", — заключил Александр Чеботаев.

Виктор Томенко поспешил заверить министра, что данную проблему они обязательно обсудят в рамках другого заседания. В конце заседания правительства губернатор напомнил, что все ведомства должны доносить до каждого жителя края о том, какие объекты возводятся и какие будут построены в ближайшие годы.

"Мы с вами не свою стройку ведем, не из своего кармана достаем, народными деньгами распоряжаемся. Проект программы нужно структурировать. Понимать, какие объекты мы заканчиваем, какие начинаем вновь. Сколько объектов капитального ремонта, сколько — капитального строительства. Я не убежден, что всем в зале ясно, как эти деньги разделились. А мы с вами провозгласили принцип открытости и прозрачности", — заключил губернатор.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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