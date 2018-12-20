Фото: пресс-служба
Президент России Владимир Путин ответил на прямой вопрос, когда он женится.
В ходе большой пресс-конференции главу государства один из представителей СМИ спросил: "Когда вы женитесь?"
В ответ на это Владимир Путин бросил такую реплику: "Наверное, как порядочный человек, когда-то должен буду это сделать".
Напомним, что летом 2013 года Владимир Путин и его жена Людмила Путина публично объявили о своем разводе.
Тогда, в 2013-м, журналисты спросили главу государства о слухах, что он уже не живет со своей женой. Путин в присутствии своей жены подтвердил это. Президент указал на то, что его работа связана с абсолютной публичностью. "Кому-то это нравится, кому-то нет. Но есть люди, которые с этим абсолютно несовместимы", — заметил президент, добавив, что это общее решение.
Людмила Путина подтвердила, что это решение принято совместно. "Наш брак завершен в связи с тем, что мы практически не видимся. Владимир Владимирович полностью погружен в работу, а наши дети выросли и живут своей жизнью. У нас у каждого своя жизнь. И я действительно не люблю публичности", — призналась она.
Комментарии
он женат на России и и имеет её во все щели.