Президент Владимир Путин не видит проблем в применении закона об иностранных агентах в России. Об этом он сказал на ежегодной пресс-конференции в четверг, 20 декабря.
"Речь не о запретах, а чтобы структура, получающая финансирование на политическую деятельность, зарегистрировалась", — сказал глава государства.
Он подчеркнул, что Россия приняла такой закон, опирайся на международный опыт. В США, например, такая деятельность вообще запрещена, как результат — арест уроженки Алтайского края Марии Бутиной.
"У нас ничего подобного нет, и ничего страшного в этом нет. Это не должно мешать порядочным людям. В правоприменительной практике в России я проблем не вижу", — добавил Владимир Путин.
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