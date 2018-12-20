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Хабаровский краевой суд в четверг, 20 декабря, вынес приговор по делу об убийстве чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева. Анара Аллахверанова признали виновным в совершении преступления и приговорили его к 18 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на два года, пишет ТАСС.
Суд рассматривает дело с начала года. Драчев погиб 20 августа прошлого года в драке с Аллахверановым у кафе в центре Хабаровска. Обвиняемого признали виновным в убийстве.
Агентство пишет, что сторона обвинения требовала 19 лет лишения свободы для Аллахверанова, а защита — девять лет.
Судья Светлана Назарова на заседании также сообщила, что осужденному придется выплатить моральный ущерб, возместить затраты на погребение, на адвокатов. По словам адвоката семьи Драчевых Евгения Швецова, сумма составляет порядка 5 миллионов рублей.
Драка между Драчевым и Аллахверановым произошла 20 августа прошлого года. В ходе стычки Аллахверанов ударом ноги с разворота сбил спортсмена на асфальт, а затем несколько раз ударил лежащего в голову кулаком. После смерти Драчева Аллахверанов скрылся, но через месяц явился с повинной, его заключили под стражу.
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