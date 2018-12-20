Путин объяснил, почему нельзя отменить пенсионную реформу

Фото: пресс-служба Кремля
Президент России Владимир Путин уверен, что пенсионная реформа в стране связана с объективными тенденциями. Об этом он заявил, реагируя на предложение отменить реформу.
По словам главы государства, сегодня в стране количество работающих граждан уменьшается, количество неработающих — уменьшается.
"Страна вынуждена это сделать", — сказал Путин, говоря о реформе, подчеркнув, что если бы решение принималось позже, то оно было бы резким и более болезненным для общества.
"Если бы я не был убежден в том, что это неизбежно (пенсионная реформа — прим. ред.), то никогда бы не позволил этого сделать", — резюмировал президент.
Комментарии
Сослался на высокую продолжительность жизни, якобы она выше 65 лет. А люди умирают в 58-61 год, сужу по 3 родственникам.
Конечно, количество работающих уменьшается - сколько дармоедов с нехилой зарплатой по всей России сидят во всяких чиновных ведомствах, думах, министерствах, ПФРах. А еще у них есть жены, детки, огромная обслуга... И количество их с каждым годом растет. Такую ораву бездельников не прокормит ни одна страна мира!
Вова, тенденция сейчас только одна - воровать, как не в себя. и ведь ничего вы уже не стесняетесь. Если последние 6 лет вы воровали у государства, сейчас вы напрямую воруете у работяг. Твоя вритикаль власти как раковая опухоль - все больше расползается по численности, все быстрее убивая организм - свою страну.