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Работники сферы IT, транспорта и логистики, а также производства возглавили список самых высокооплачиваемых сотрудников по итогам уходящего года. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу сервиса по поиску работы и сотрудников Rabota.ru.
Лидерами рейтинга высокооплачиваемых сотрудников стали работники IT-сферы. Их средняя зарплата колеблется от 48 тысяч рублей в Казани до 84 тысяч рублей в Москве.
На втором месте в рейтинге находятся работники сферы транспорта и логистики. Зарплаты этих специалистов колеблются от 40 до 70 тысяч рублей в зависимости от региона. Замыкают тройку лидеров работники сферы производства со средней зарплатой от 40 до 66 тысяч рублей.
Меньше всего получают специалисты в сфере маркетинга и рекламы — от 30 тысяч рублей в Казани до 54 тысяч рублей в Москве, заявили специалисты портала.
По данным портала Rabota.ru, самый большой рост зарплат произошел в текущем году в IT-сфере - на 7,3%. У медицинских работников и фармацевтов зарплаты выросли на 6,7%. Специалисты в сфере маркетинга и рекламы, а также транспорта и логистики стали получать больше на 6%. Меньше всего оклад вырос у банковских служащих и специалистов в сфере строительства — на 3,1% и 3,8% соответственно.
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