Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края поддерживает заявление федерального министра Дмитрия Кобылкина, что ленточные боры нужно выделить в отдельный район. По грубым и предварительным подсчетам, это может привести к сокращению объема добычи древесины в два раза, но как это скажется на регионе, пока непонятно. Об этом сказал замначальника регионального управления лесами Андрей Стрелковский на брифинге для СМИ в среду, 19 декабря.
"Минприроды (Алтайского края — прим.ред.) полностью поддерживает (слова министра Дмитрия Кобылкина — прим.ред.) в части выделения ленточных боров Алтайского края из Западно-сибирского лесостепного таежного района в отдельный растительный район", — сказал он.
Напомним, после неоднократных обращений общественников и депутатов министр Кобылкин в начале декабря заявил, что уже в январе 2019 года алтайские ленточные боры "будут выделены в отдельную территорию, под которую будут прописаны отдельные "правила игры". Деталей в ведомстве пока не сообщали, но очевидно, что имеется в виду и сокращение объемов рубок, и усиление требований по пожарной безопасности.
По словам Андрея Стрелковского, в указанный им район кроме алтайских входят также леса Тюмени, Кургана, Кузбасса, Новосибирской области, но везде своя специфика, а условия лесопользования одинаковые. Между тем, именно алтайский лес особенно ценен, потому что находится на грани экологической популяции.
Сейчас в ленточных борах Алтайского края ежегодно добывается около 1,2 млн кубометров древесины, если анонсируемые изменения все же произойдут, то это может привести к сокращению рубок в два раза — до 600 тысяч кубометров в год.
По поводу сокращения объема рубок, на чем уже несколько лет настаивают общественники и представители ОНФ, у регионального Минприроды однозначного ответа нет.
"Мы выслушали точку зрения общественников и бизнеса, но пока не можем сказать, хорошо это или плохо, потому что нет научного обоснования, как скажется занижение объема рубок, какие будут последствия. Необходимо провести хорошее научное исследование", — пояснил он.
Тема сокращения рубок обсуждается в регионе не первый год, но новый виток даже не в заявлении министра Кобылкина, а в реакции лесопользователей. Несколько предприятий, входящих в крупнейший лесной холдинг региона "Алтайлес", выступили с резкой критикой данной инициативы. Они заявляют, что перевод ленточного бора в более щадящий режим приведет к краху отрасли. Против этого предложения они уже собрали более 17 тысяч подписей.
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Но вопрос не только в сокращении рубок, но и в улучшении пожарной безопасности.
"Сейчас происходит сокращение пожарных вышек, инвентаря, профилактических противопожарных мероприятий. Вот тут мы полностью поддерживаем (выделение отдельного района — прим.ред.), потому что это позволит нам внести изменения в документы", — сказал чиновник.
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