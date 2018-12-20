Фото: пресс-служба Кремля
Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции ответил на вопрос, хочет ли он править миром.
В ответ на это, глава государства заметил: "Что касается правления миром, то мы знаем где находится штаб, который пытается это делать. И он не в Москве".
Говоря о приписывании России амбиций на мировое господство, Путин добавил: "Это штамп, который навязывается общественному мнению западных стран".
Также он подчеркнул, что Россия последовательно придерживается позиции быть равным партнером среди равных, выступает за укрепление международного права и безусловное соблюдение устава ООН.
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