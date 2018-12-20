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Оператор программы "Спасибо от Сбербанка" запускает первую в РФ сеть кинотеатров виртуальной реальности ImpulseVR. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сообщение пресс-службы Сбербанка.
"Первые шесть кинотеатров с 72 персональными залами откроются в Москве, Петербурге и других городах страны декабре 2018 и начале 2019 года", — цитирует агентство сообщение банка.
В нем говорится, что первый кинотеатр уже открылся в Москве в центре современного искусства "Марс". Сбербанк рассчитывает, что ImpulseVR станет самой крупной сетью VR-кинотеатров в РФ и СНГ, и сейчас ведет переговоры о партнерстве с сетью ТЦ "Мега".
Каждый кинотеатр ImpulseVR будет состоять из 9-20 залов, которые рассчитаны на одного человека и оборудованы вращающимися креслами и шлемами виртуальной реальности. Зрители смогут при помощи специальных контроллеров взаимодействовать с виртуальным пространством, а развитие сюжетов фильмов будет зависеть от решений зрителей.
Отмечается, что эксклюзивный контент для сети будет создавать студия Impulse Machine. Купить билеты в кинотеатры можно будет как за рубли, так и за бонусы банка "Спасибо". Сбербанк рассчитывает, что за первый год работы его кинотеатры виртуальной реальности посетят свыше 130 тысяч человек.
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