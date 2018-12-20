Фото: st.motortrend.com
Машины Toyota Camry и Hyundai Solaris оказались самыми угоняемыми в январе-сентябре 2018 года. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные страховых компаний.
Toyota Camry стала абсолютным лидером по числу угонов в статистике компаний "МАКС" и "Росгосстрах" и заняла место в первых рядах рейтингов "Ренессанс страхования" и "РЕСО-Гарантии". Машина Hyundai Solaris также находится в сводках всех четырех страховщиков.
Кроме этих моделей, среди самых угоняемых большинство компаний отметили Kia Rio, Ford Focus и Toyota Land Cruiser. В статистике "МАКС" и "Росгосстраха" присутствуют также отечественные машины: ВАЗ 2121, ГАЗ, УАЗ Patriot.
"Здесь прослеживается прямая зависимость от объемов продаж — чем популярнее модель среди покупателей, тем больше будет по ней угонов. А тот факт, что в лидерах по угонам значатся только седаны, кроссоверы и внедорожники, просто объясняется тем, что именно такие типы автомобилей чаще всего покупают россияне", — объяснил тенденцию глава управления продукт-менеджмента и маркетинга дирекции развития страхования СК "МАКС" Евгений Попков.
Агентство добавляет, что самым "несчастливым" авто в столице является Toyota."Ренессанс страхования" и "РЕСО-Гарантии" сообщают, что чаще всего угоняют модели RAV4 и Land Cruiser. В Петербурге лидером по угонам стала Hyundai, в особенности модель Santa Fe. В "Ренессанс страховании" отмечают, что кроссовер Toyota RAV4 установил лидерство и в остальных регионах вместе с двумя представителями масс-маркета: Kia Rio и Hyundai Solaris.
По словам управляющего директора группы "Ренессанс страхование" Сергея Демидова, в целом по Москве и Петербургу частота угонов снизилась. Три года назад в столице РФ она была почти в 1,5 раза выше. По Петербургу частота угонов снизилась на 20%. "В регионах частота угонов более-менее стабильна", — добавил он.
Комментарии