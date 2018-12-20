Фото: svcomercio.info
Сбербанк РФ и MasterCard запустили пилотный проект по приему оплаты картами с телефона. Он позволит заменить торговым точкам и ИП POS-терминал смартфоном, пишет "Интерфакс".
Ритейлерам для получения платежа будет необходимо установить на устройство специальное приложение "Сбербанк TapOnPhone". На смартфоне должен присутствовать модуль NFC. Для подключения услуги предпринимателю также придется заключить договор эквайринга со Сбербанком.
В сообщении сказано, что приложение создано для малого и среднего бизнеса сферы услуг, например, такси, кафе, рестораны, курьерская доставка и иные виды бизнеса.
Первыми новое платежное решение испытают сотрудники торговых точек в офисе Сбербанка Agile Home в столице РФ.
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