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Штраф за неоплату парковки на улицах столицы РФ может вырасти в два раза — с 2,5 тысячи до 5 тысяч рублей. Соответствующий проект поправки в Кодекс Москвы об административных правонарушениях внесен на рассмотрение Мосгордумы парламентской комиссией по регламенту, правилам и процедурам, пишет "Интерфакс".
В пояснительной записке сообщается, что действующий штраф несоразмерен стоимости стоянки на платных городских парковках. "Так, стоимость стоянки транспортного средства на платной городской парковке на улично-дорожной сети в течение суток может составлять от 960 до 7140 рублей, в капитальном паркинге вне улично-дорожной сети — от 1200 до 14400 рублей. При этом услуги по размещению транспортных средств на указанных парковках востребованы, что является свидетельством их экономической обоснованности", — цитирует агентство текст документа.
Кроме этого, депутаты полагают, что действующий сейчас штраф "не соответствует степени общественной опасности деяния и принципу экономической целесообразности".
Агентство отмечает, что с 15 декабря на центральных улицах столицы максимальный тариф за парковку вырос почти в два раза, с 200 до 380 рублей в час. Также на 237 улицах в центре города отменили бесплатную парковку по воскресеньям. В итоге время парковки в центре сократилось втрое.
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