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Ремонтные работы проведут в январе 2019 года на железнодорожном путепроводе на пересечении проспекта Строителей и Павловского тракта в Барнауле – инженерное сооружение будут избавлять от последствий ДТП, случившегося летом.
Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги работы будут осуществляться с 22:00 4 января до 17:00 6 января.
"Специалисты проведут замену балок пролетного строения моста. В связи с этим во время ремонта на данном участке будет ограничено автомобильное и автобусное сообщение, прекращено трамвайное движение. На курсирование пассажирских поездов ремонтные работы не повлияют. Решение о проведении ремонтных работ принято на основании детальной экспертизы специализированного научного учреждения, сделанной в связи с произошедшей аварией по вине водителя автотранспортного средства", — добавляют путейцы.
Как ранее сообщал портал Amic.ru, 17 июля этого года водитель автомобиля МАЗ при буксировке экскаватора врезался в опору путепровода и повредил его верхнюю конструкцию.
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