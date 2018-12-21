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Путепровод на пр. Строителей в Барнауле починят после наезда экскаватора

, ИА "Амител"
Минувшим летом часть конструкции сооружения была повреждена в результате ДТП

Фото: vk.com/barneos22

Ремонтные работы проведут в январе 2019 года на железнодорожном путепроводе на пересечении проспекта Строителей и Павловского тракта в Барнауле – инженерное сооружение будут избавлять от последствий ДТП, случившегося летом.

Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги работы будут осуществляться с 22:00 4 января до 17:00 6 января.

"Специалисты проведут замену балок пролетного строения моста. В связи с этим во время ремонта на данном участке будет ограничено автомобильное и автобусное сообщение, прекращено трамвайное движение. На курсирование пассажирских поездов ремонтные работы не повлияют. Решение о проведении ремонтных работ принято на основании детальной экспертизы специализированного научного учреждения, сделанной  в связи с произошедшей аварией по вине водителя автотранспортного средства", — добавляют путейцы.

Как ранее сообщал портал Amic.ru, 17 июля этого года водитель автомобиля МАЗ при буксировке экскаватора врезался в опору путепровода и повредил его верхнюю конструкцию.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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