Фото: vistanews.ru
Бронзовый призер чемпионата мира фигурист Михаил Коляда обратился к медикам за помощью после проката короткой программы на чемпионате РФ в Саранске. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольгу Ермолину.
Короткую программу в рамках турнира мужчины представляют в четверг. Коляда завершил прокат без падений и набрал 94,7 балла. Перед стартом чемпионата он испытывал проблемы со здоровьем и рассматривал возможность снятия с соревнований.
"Коляда не выйдет в микст-зону для общения с прессой, он пошел к врачу", — заявила Ермолина.
При этом она сообщила, что фигурист будет присутствовать на пресс-конференции.
Российский турнир завершится 23 декабря.
Комментарии