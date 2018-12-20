Фото: cdn.macrumors.com
В Apple отказались считать дефектом изгиб корпуса флагманских iPad Pro, которые еще не были в использовании. Об этом пишет "Российская газета", ссылаясь на изданию The Verge и представителей компании.
Владельцы новых устройств, обладающих самым тонким в истории iPad корпусом, заметили изгиб металлических панелей на планшетах со встроенным модулем LTE. Перекос находится в месте, где расположена антенна для работы с сотовыми сетями — он обнаруживается на моделях с 11-дюймовыми и 12,9-дюймовыми экранами.
В Apple заявили, что изгиб корпуса связан с особенностями производственного процесса и не влияет на работоспособность устройства. Также представители корпорации отметили, что пользователи, которых не устраивает внешний вид нового планшета, могут в течение 14 дней с момента покупки обменять его на другой экземпляр. При этом резкого числа обращений по поводу замены устройств не наблюдалось.
Algunos iPad Pro 2018 están doblados pero Apple mantiene la calma y dice que es normal https://t.co/copetBOWXM pic.twitter.com/0GqFpOweZf— Unonet (@unonet) 20 декабря 2018 г.
Algunos iPad Pro vienen doblados dentro de la caja y Apple lo reconoce — https://t.co/msJZHjh4vi pic.twitter.com/6MD9GSdJcC— Para tu Iphone (@ParatuiPhone) 20 декабря 2018 г.
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