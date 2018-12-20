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Уральский окружной военный суд в четверг, 20 декабря, приговорил к 24 годам колонии бывшего сотрудника УФСБ по Тюменской области Алексея Короткова по обвинению в семи убийствах в составе банды. Об этом пишет РИА Новости.
По данным следствия, банда из офицеров ФСБ и МВД хотела взять под контроль бизнесменов, которые занимались теневым обналичиванием и выводом денег за границу. Тех, кто сопротивлялся, убивали, писал ранее "Коммерсант". В уголовном деле более десяти эпизодов убийств, которые были совершены в 2008-2016 годах.
"По совокупности совершенных преступлений окончательно назначить Короткову 24 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", — цитирует агентство приговор.
Также Короткова лишили звания лейтенанта запаса, он должен будет заплатить 500 тысяч рублей штрафа.
Судья отметил, что экспертиза признала бывшего силовика вменяемым: он осознавал, что делает. Кроме убийств, Короткова признали виновным в краже, разбое, мошенничестве, угоне автомобилей и хулиганстве.
Вынося приговор, суд учел смягчающие обстоятельства: у осужденного двое детей, он впервые привлекается к ответственности, раскаялся и сотрудничал со следствием.
Следствие полагает, что Коротков был одним из лидеров группы. Он первым дал признательные показания, и дело в отношении него рассматривалось в особом порядке. Это гарантировало ему более мягкое наказание.
В последнем слове бывший сотрудник ФСБ попросил прощения у родственников и друзей убитых и попросил назначить ему "справедливое наказание".
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