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Верховная рада Украины приняла законопроект о лишении канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата её названия. Об этом пишет RT, ссылаясь на канал "112 Украина".
Законопроект поддержали 240 депутатов.
РИА Новости добавляет, что у канонической УПЦ будет четыре месяца на изменение названия и внесения соответствующих изменений в устав. Отсчет данного срока начнется с момента вступления в силу документа о переименовании церкви.
Ранее спикер Рады Андрей Парубий заявил, что предложит Раде рассмотреть законопроект о смене названия УПЦ.
По данным RT, в Киеве рядом со зданием украинского парламента собрались несколько тысяч верующих УПЦ, которые проводили молебен против переименования церкви.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что депутаты из РФ хотят обратиться в Парламентскую ассамблею ОБСЕ из-за гонений на священнослужителей на Украине.
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