Фото: 56orb.ru
В транспортном комитете Госдумы выступили против идеи массовой перепроверки знаний водителями ПДД при замене прав. Но к злостным нарушителям применение допустимо, пишет "Российская газета".
Ранее идея прозвучала в ходе Конгресса автошкол в столице РФ, ее подал глава ярославской автошколы. Инициатор отметил, что это поможет повысить уровень подготовки шоферов и снизит аварийность. Глава ГИБДД Михаил Черников в целом оценил данную идею положительно, но призвал отнестись к ней с осторожностью и сделать тест добровольным.
Члену думского комитета по транспорту и строительству Владимиру Афонскому идея введения теоретического экзамена для всех водителей не понравилась — он назвал ее излишней.
"Если водитель ездит по правилам, штрафов минимум или вовсе нет, то на каком основании мы будем проверять его знания? Мы же не проводим раз в 10 лет экзамен на подтверждение диплома", — заявил парламентарий.
Он отметил, что правила дорожного движения меняются чаще, чем раз в год. "Следуя такой логике, экзамен придется сдавать после каждого изменения. Согласитесь, это уже излишне", — подчеркнул Афонский.
При этом депутат допускает исключение для водителей, которые грубо, систематически нарушают ПДД. В данном случае проведение повторного теоретического экзамена будет логичным. Если несознательный автомобилист "провалится" на тексте и его не допустят к управлению машиной, это будет справедливо, заключил Афонский.
Комментарии