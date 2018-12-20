Фото: youtube.com
Группировка "Ленинград" опубликовала новый клип на песню "Золото". Ролик показывает меркантильных женщин, "потеющих в фитнесе", чтобы заполучить богатых мужчин, передают "Известия", ссылаясь на YouTube-канал "Ленинграда".
Действие клипа происходит в тюрьме, где адвокат приводит мужчину в комнату для допроса с блондинкой в окровавленной рубашке. В ходе разговора герои становятся свидетелями нападений девушки на богатых мужчин.
Лидер группировки Сергей Шнуров снялся в клипе в роли жертвы девушки-монстра, которая отрывает музыканту руку, заметив его в шубе и с золотой цепочкой на шее. Затем девушка убивает других мужчин.
Отмечается, что пользователи назвали композицию и клип скучными. Один из фанатов группировки заявил, что песня его немного раздражает.
Продюсером видео стал Илья Найшуллер, который уже режиссировал такие клипы, как "Вояж", "Жу-Жу", "Кольщик" и "Цой".
На момент публикации материала клип "Золото" набрал более 260 тысяч просмотров, 15 тысяч "лайков" и 12 тысяч "дизлайков".
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