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Истребитель МиГ-29 сбросил дополнительные подвесные топливные баки во время взлета с аэродрома в Ейска. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Южного военного округа.
Уточняется, что инцидент произошел на аэродроме центрального боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ.
Представители ЮВО уточнили, что полет являлся учебно-тренировочным.
Баки рухнули на территорию автошколы, пострадавших нет.
В Южном поисково-спасательном отряде МЧС России агентству подтвердили факт реагирования службы в Ейске, заявив, что спасатели отгораживали территорию. При этом в ведомстве не поделились подробностями. В подразделении ГОЧС администрации Ейска отказались давать комментарии.
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